Fiscus wil af van de 'bruine enveloppe': "Tegen 2025 moeten we volledig digitaal werken"

29 januari 2019



Bron: Belga 0 Hans D'Hondt, de topman van de belastingdiensten, wil dat zijn organisatie tegen 2025 volledig digitaal en papierloos functioneert. Dat zegt hij in De Tijd en L'Echo. De uitdaging is groot, want de fiscus verstuurde vorig jaar nog ruim 21 miljoen brieven. En bijna 600.000 Belgen zien het niet zitten om hun belastingaangifte elektronisch in te dienen en houden nog vast aan de 'bruine enveloppe'.

D'Hondt werd maandagavond verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar, omdat hij de jongste jaren de structuur en de organisatie van de fiscus op punt gesteld heeft. In een volgende stap is een digitale revolutie bij de belastingdiensten nodig, vindt hij. "Tegen 2025 moeten we volledig digitaal en papierloos werken. Dat is onze ambitie. We moeten er als overheid over waken dat we voldoende snel inspelen op de maatschappelijke evoluties. Als de economie digitaliseert en de overheid niet, word je al snel een blok aan het been en een hinderpaal voor de competitiviteit van de economie."

Met Tax-on-web, de elektronische btw-aangifte en de elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting heeft de fiscus al stappen gezet. Maar om volledig te digitaliseren is een kwantumsprong nodig. Van de 7 miljoen belastingplichtigen doen er nog altijd 562.000 hun aangifte op papier. En het grootste deel van de vooraf ingevulde aangiften (3 miljoen in totaal) wordt nog op papier verstuurd. Er waren vorig jaar slechts 1,36 miljoen Belgen die zelfstandig Tax-on-web gebruiken. De andere elektronische aangiften worden gedaan door boekhouders en ambtenaren. Maar volgens D'Hondt moet de papieren aangifte op een bepaald moment wel verdwijnen. "Maar je mag dat niet te snel doen, want de fiscus is er voor iedereen", waarschuwt hij.

Zo'n digitale revolutie zou een besparing betekenen. Hoe meer mensen hun aangifte elektronisch indienen, hoe goedkoper. "Dan moeten de papieren aangiftes niet meer ingescand worden, wat de kosten drukt." Hetzelfde geldt voor het versturen van brieven. Als die kosten wegvallen, is dat een forse besparing. Dat zou wel slecht nieuws zijn voor bpost, dat sinds maart vorig jaar zwaar onder druk staat omdat steeds minder mensen en bedrijven brieven versturen.