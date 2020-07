Fiscus verdient recordbedrag met verkoop bezit criminelen HR

04 juli 2020

06u12

Bron: Belga 0 Binnenland De overheid heeft vorig jaar een record­bedrag van 387 miljoen euro verdiend aan de openbare verkoop van criminele eigendommen en van gebouwen of spullen die ze niet meer nodig had. Dat schrijft Het Nieuwsblad zaterdag.

De FOD Financiën is belast met de verkoop van roerende en onroerende goederen die bij vonnis verbeurd werden verklaard of in beslag zijn genomen. Maar ook van materiaal dat door overheden niet meer wordt gebruikt, zoals afgeschreven meubilair. Voor de verkoop van gebouwen heeft Financiën zelfs een eigen immoweb. Roerende goederen worden via de Fin Shops verkocht.

Vorig jaar was een topjaar. De openbare verkopen brachten liefst 387 miljoen euro op, drie keer meer dan in 2018 (130,65 miljoen euro). Er zaten dan ook 'koopjes' tussen. Zoals het kasteel Van Rivieren in Gelrode bij Aarschot, dat ooit met zwart geld was gekocht. Of een knalgele Ferrari Spider. Maar dé topper was springpaard Barry. Hoeveel elke verkoop op­leverde, blijft geheim. Enkel van het kasteel is geweten dat het voor 1 miljoen euro is verkocht. Een partij weckpotten bracht 23,25 euro op.