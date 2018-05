Fiscus screent kredietkaarten op zoek naar zwart geld

Dieter Dujardin

05 mei 2018

06u56

De fiscus gaat opnieuw kredietkaarten screenen om verborgen rekeningen in fiscale paradijzen bloot te leggen. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) stapte in 2016 voor het eerst af op de betaaloperatoren om een elektronische doorlichting te doen van het betaalverkeer via kredietkaarten. Het plan was toen om miljoenen transacties onder de loep te nemen om de eigenaars van verborgen fiscale constructies te ontmaskeren.