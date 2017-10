Fiscus organiseert alweer een openbare verkoop van exclusieve voertuigen

De federale overheidsdienst Financiën houdt een exclusieve openbare verkoop van een twintigtal voertuigen waaronder een Lamborghini, twee BMW's, een Porsche en een motor van Harley-Davidson. De verkoop heeft plaats op 13 oktober om 10 uur in de Fin Shop in Gembloers, in de provincie Namen.