Fiscus mag onder de lakens speuren bij huiszoeking Sven Watthy

03 februari 2020

Als uw zaak gevestigd is bij u thuis, mag de belastingdienst zijn gang gaan wanneer die valsspelerij vermoedt. Een onderscheid tussen werk en privé is zo onmogelijk te bepalen, dat het Hof van Cassatie oordeelt dat ook zoeken in de slaapkamer moet kunnen.

Een nieuw arrest van het hoogste rechtscollege voor belastingmaterie geeft extra vrijheid aan de fiscus in de jacht op fraudeurs. Als de belastingdienst een vermoeden hard kan maken tegenover een politierechter zal die een huiszoeking toestaan. Woont de zelfstandige ook op dat adres, dan mag er gespeurd worden in privékamers.

‘Gemengd gebruik houdt automatisch een vermoeden in dat er economische activiteiten worden ontplooid in lokalen die ook worden bewoond,’ vat het economisch tijdschrift Fiscale Actualiteit van Wolters Kluwer de zaak samen die door Cassatie werd beoordeeld.

Een zaakvoerder met een reclamebureau die een hoop inkomsten niet had aangegeven, had zijn rechtszaak doorgeduwd tot op het hoogste niveau. De zaak zorgt voor verduidelijking over de vrijheid van de fiscus, wanneer die valsspelerij vermoedt.

Eerder al oordeelde het Hof van Beroep over dezelfde kwestie. Toen werd verduidelijkt dat dat een opgestoken duim van de politierechter niet eens nodig is voor de een bezoekje aan het deel van een woning dat duidelijk voor het werk worden gebruikt.

Het arrest van Cassatie volgt op een rist andere beslissingen waardoor de fiscus meer mogelijkheden krijgt. In het verleden ging het al over kasten openen of computers meenemen die deels privé werden gebruikt. (SWA)