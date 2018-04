Fiscus gaat ernstig over de schreef en stuurt duizenden mensen naar OCMW Jeroen Bossaert

13 april 2018

05u58 25 Zijn onze belastingdiensten op hol geslagen? Verschillende organisaties die mensen met schulden begeleiden melden dat de fiscus massaal afbetalingsplannen weigert en mensen nodeloos naar het OCMW stuurt. Het zou ondertussen al om duizenden gevallen gaan. Dat kost de schatkist miljoenen.

De fiscus springt almaar roekelozer om met mensen die hun belastingen niet op tijd kunnen betalen. Dat blijkt uit honderden dossiers die het deurwaardersplatform MyTrustO verzamelde. Uw krant kon de documenten inkijken en stelde vast dat de fiscus soms ernstig over de schreef gaat. De meeste schade wordt aangericht door de strikte deadline voor afbetalingen die men sinds een jaar of twee hanteert. Elk plan boven de twaalf maanden wordt geweigerd.

Ingrijpende methode

Zelfs schuldenaars die via een deurwaarder beloven om alle belastingen op 18 of 24 maanden te vereffenen, worden wandelen gestuurd. Bestemming? Het OCMW of een advocaat. Bij die kunnen ze volgens de fiscus best een collectieve schuldenregeling aangaan. Die methode is echter zeer ingrijpend voor de betrokkene en bovendien levert het de schatkist net mínder op dan wanneer er een gewone afbetaling overeen gekomen zou worden. "De fiscus stort mensen in de armoede en loopt miljoenen euro inkomsten mis", stelt MyTrustO. Ook vzw SAM, het kenniscentrum voor schulden van de OCMW's, klaagt de situatie aan.

Opvallend: de dienst Fiscale Bemiddeling beaamt de klachten. "Wij stellen vast dat de dienst Invordering onze voorstellen voor afbetalingsplannen zelden aanvaarden."

Fiscus losgeslagen?

Is de fiscus losgeslagen? Want begin februari had ook Minister van Financiën Johan Van Overtveldt in de Kamer al aangegeven dat de afbetalingstermijnen van 12 maanden niet strikt gehanteerd mogen worden. De fiscus lijkt het daar niet mee eens en vaart haar eigen koers. Bij MyTrustO willen ze dat de politiek ingrijpt.