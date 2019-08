Fiscus eist 100 miljoen euro van Belgen die doen alsof ze in Monaco wonen kv

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft sinds vorig jaar al 147 dossiers geopend van Belgen die doen alsof ze in Monaco wonen om te genieten van de belastingvoordelen die daarmee gepaard gaan. Dat schrijft De Tijd vandaag. De fiscus claimt al 99,6 miljoen euro aan belastingen van Belgen die "domiciliefraude" plegen.

Wie in Monaco gedomicilieerd is, heeft heel wat belastingvoordelen zoals 0 procent personenbelasting. Voor erfenissen en schenkingen aan kinderen is het tarief eveneens 0 procent. Ook om geld en inkomsten verborgen te houden voor onze fiscus kan het interessant zijn te doen alsof je in een land als Monaco woont.

Daarom besloot de BBI in 2017 een specifiek onderzoek te openen naar vermogende Belgen die mogelijk een fictief domicilie hebben in Monaco. De inspecteurs keken na welke verhuizingen naar Monaco echt lijken en welke niet. Als de belastinginspecteurs twijfels hadden, hebben ze een vooronderzoek geopend.



In 2018 leidde dat tot 98 dossiers over Belgen die ten onrechte Monaco opgeven als thuisadres, goed voor 66,4 miljoen euro aan belastingclaims. Dit jaar heeft de BBI nog eens 49 dossiers geopend, goed voor 33,2 miljoen euro. Dat bevestigt de woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns, aan De Tijd.