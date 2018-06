Fiscus controleert extra alert op gesjoemel met datum compromis Gunter Huyghe

09 juni 2018

19u58

Bron: VTM NIEUWS 5 De Vlaamse Belastingdienst gaat extra waakzaam toekijken dat kandidaat-kopers van een huis niet gesjoemeld hebben met de datum van het compromis. Afhankelijk van die datum - voor of na 1 juni - betaalt u meer of minder belastingen. De fiscus vraagt aan de notarissen dat ze systematisch een verklaring opnemen waarin alle partijen de datum van het compromis bevestigen.

Volgens de federatie van de notarissen zal de impact van de maatregel eerder klein zijn. De meeste kopers hebben namelijk geanticipeerd. In plaats van een compromis kozen ze voor een ander type overeenkomst. Als er tóch twijfels rijzen over de echte datum van een compromis, kan de fiscus bewijsstukken bij de notaris opvragen. Mensen die betrapt worden, zullen dan toch het oude tarief van tien procent registratierechten moeten betalen, plus potentieel een boete.