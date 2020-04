Fiscus belt 86.000 belastingplichtigen om hulp te bieden AH

27 april 2020

12u19

Bron: Belga 0 Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan dit jaar wegens de coronacrisis enkel telefonisch terecht bij de federale overheidsdienst Financiën. Invulsessies in bijvoorbeeld de kantoren en winkelcentra kunnen nu niet plaatsvinden om de veiligheid van belastingplichtigen en de eigen medewerkers te verzekeren, klinkt het bij de fiscus maandag.

De FOD Financiën zal belastingplichtigen die volgens de dienst hulp nodig kunnen hebben, zelf contacteren om een telefonische afspraak vast te leggen in mei of juni. Het gaat om mensen die hun aangifte vorig jaar lieten invullen door een medewerker van de FOD, die dit jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en van wie de overheidsdienst het telefoonnummer kent.

SMS met bevestiging van afspraak

Sinds 20 april en tot en met 4 mei zal de fiscus zo 86.000 mensen opbellen. Daarbij vraagt de medewerker van de FOD aan de belastingplichtige of hij dit jaar zijn aangifte nog wil laten invullen. Als hij aanvaardt, vraagt de medewerker hem om zijn rijksregisternummer, een eventueel bijkomend telefoonnummer en zijn voorkeur voor het moment van de afspraak. Na het gesprek krijgt de belastingplichtige een sms met een bevestiging van de afspraak.

“Er wordt geen enkele andere info gevraagd tijdens het maken van de afspraak”, benadrukt de FOD. “De medewerker zal nooit voorstellen om bij de belastingplichtige thuis te komen helpen en zal nooit het rekeningnummer per telefoon, het nummer of de code van bank- of kredietkaarten of om betaling vragen.”

Belastingplichtigen die de komende weken niet proactief gebeld worden, krijgen in mei hun aangifte of hun voorstel. “Zij die een aangifte ontvangen, zullen kunnen bellen naar een nummer op de envelop om een afspraak te maken.”

