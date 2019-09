Fiscaal expert Michel Maus: "Afschaffing woonbonus is ook besparingsoperatie" ttr

30 september 2019

17u42

Bron: belga 2 Dat de nieuwe Vlaamse regering de woonbonus wil uitdoven en ter compensatie de registratierechten van 7 naar 6 procent wil brengen , komt neer op een besparingsoperatie. Dat zegt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB). Hij had liever een "rechtvaardiger" alternatief gezien van de woonbonus, zoals een basisvrijstelling op de registratierechten.

"Het is een verhaal van slaan en zalven", zegt Maus. "Eerst moet je zware registratierechten betalen, en nadien krijg je gedurende de volgende jaren een fiscaal cadeautje terug in de vorm van een woonbonus. Ik denk dat de mensen die een woning kopen, hun geld beter kunnen gebruiken op het moment dat de woning wordt aangekocht."

Maar met de hervorming die N-VA, CD&V en Open Vld in hun nieuw Vlaams regeerakkoord vooropstellen, slaan de partijen volgens Maus wel de bal mis. "Het is jammer, want het komt eigenlijk neer op een besparingsoperatie op langere termijn", zegt de professor. "Het financieel voordeel van de woonbonus hangt af van de situatie, maar kan over het ganse traject toch al snel oplopen tot 28.000 tot 30.000 euro. Met een verlaging van 1 procent van de registratierechten is dat nooit hetzelfde financiële voordeel als de woonbonus."

Basisvrijstelling

Daarom pleit Maus voor een basisvrijstelling zoals in het Brussels gewest, waar tot 175.000 euro is vrijgesteld van registratierechten voor een woning met een waarde tot 500.000 euro. "Dan heb je een gelijk financieel voordeel dat voor iedereen op dezelfde manier tot stand komt", zegt hij. "Als je in Vlaanderen gaat werken met 6 procent in plaats van 7 procent, dan wordt het financieel voordeel natuurlijk groter als de waarde van de woning stijgt. En daar kun je toch wel wat rechtvaardigheidsvragen rond stellen, zeker ook - dat zal nog moeten blijken - als er geen begrenzing op zit."

Concreet zou Maus in Vlaanderen graag een vrijgesteld bedrag zien dat gelijk is aan de mediaan van de woningprijzen, zowat 250.000 euro. "Daardoor kan een groot stuk van de bevolking eigenlijk belastingvrij een woning aankopen", zegt hij.