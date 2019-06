Fiscaal dossier rond Geert Versnick en zijn bedrijf geseponeerd door Brussels parket KVE

18 juni 2019

17u21

Bron: Belga 58 Het Brusselse parket heeft het opsporingsonderzoek naar Geert Versnick (Open Vld) en zijn bedrijf Clanco geseponeerd. Dat heeft BELGA vernomen van het Brusselse parket. Het was de nieuwssite Apache die in april 2018 melding maakte van het onderzoek. Het ging om een fiscaal onderzoek, al meldden gerechtelijke bronnen wel dat het om een relatief klein dossier ging.

Het opsporingsonderzoek richtte zich zowel op Versnick als op Clancy Corporation (Clanco), een van zijn bedrijfjes. Clanco kwam begin juli 2017 onder de aandacht toen Oost-Vlaams provincieraadslid Riet Gillis (Groen) de resultaten bekendmaakte van haar onderzoek naar de buitenlandse onkosten van Versnick.

Raadslid Gillis wees toen op een bijzonderheid in de facturatiegegevens van een hotelrekening in Bangkok. Als schuldenaar stond niet alleen Versnick vermeld, maar ook Clanco, gevolgd door het privé-adres van Versnick, en niet het adres van de maatschappelijke zetel. Gillis vroeg zich toen af of de factuur ook als fiscale aftrekpost gebruikt werd. In de media verklaarde Versnick toen dat het allicht om een vergissing ging.

Het Brusselse parket opende daarop eenonderzoek maar heeft recentelijk besloten het dossier te seponeren en Versnick en Clanco dus niet te vervolgen.