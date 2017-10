Firmawagen? Vaak verplicht op slipcursus 19u30

Bron: vtmnieuws.be 3 Steeds meer bedrijven sturen werknemers die een firmawagen hebben verplicht op slipcursus. Zo leren ze niet alleen veiliger rijden, maar ook zuiniger. Dat meldt VTM Nieuws.

Gemiddeld kost zo'n rijvaardigheidscursus 250 euro per persoon voor een hele dag. Niet goedkoop, maar het is volgens de bedrijven wel een goede investering.



Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is geen voorstander omdat zo'n cursus jonge bestuurders een vals gevoel van veiligheid kan geven.