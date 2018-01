Fingerfood voor senioren met eetproblemen JM

26 januari 2018

16u12

Finger food is een echte trend en al lang niet meer weg te denken uit het weekmenu van de doorsnee-Vlaming. Zodat ook senioren meer van het concept kunnen genieten, introduceert het Antwerps Zorgbedrijf finger food voor senioren. Het zorgebedrijf hoopt zo om senioren met eetproblemen weer zelfstandig te laten eten.

Het Antwerpse Zorgbedrijf gaat tegen het einde van dit jaar in al haar 18 woon-zorgcentra finger food aanbieden als alternatief voor de traditionele maaltijden. Het gaat om aangepaste bereidingen van het dagelijkse menu die zonder bestek gegeten kunnen worden. De maatregel is vooral bedoeld voor bewoners met motorische problemen of dementie, maar iedereen zal ervoor kunnen kiezen.

Volgens het Zorgbedrijf kampt ongeveer vijf procent van de senioren in de woon-zorgcentra met problemen om zelfstandig te eten, omdat ze moeilijk bestek kunnen vasthouden, geen vaste hand hebben of niet alles duidelijk zien. Voor hen komt er voortaan, als ze dat zelf willen, fingerfood op het menu.

Het Zorgbedrijf benadrukt dat het om dezelfde evenwichtige voeding gaat als de andere bewoners krijgen. Zo wordt spinazie bijvoorbeeld tot een torentje opgespoten en in de oven afgewerkt om het hapklaar te maken.

Een testfase leverde alvast goede resultaten op. "De bewoners die het probeerden, genoten meer van hun maaltijd op hun eigen ritme", zegt Ann Govaert van het Zorgbedrijf. "Maar we merkten ook dat ze minder aan gewichtsverlies leden. We rollen het systeem nu de rest van het jaar stap voor stap uit in alle woon-zorgcentra. Het vergt immers wat aanpassingen en vorming van het personeel en we praten er ook eerst over met de bewoners en hun familie."

Het Zorgbedrijf stelt dat de maatregel er niet komt om te besparen op personeel dat bewoners begeleidt bij het eten. Medewerkers zullen nog steeds alle bewoners ondersteunen bij de maaltijden, zowel bij de traditionele maaltijden als bij fingerfood.