Financiënminister Van Overtveldt (N-VA) deelt communautaire tik uit aan Wallonië en Brussel: “Tewerkstelling moet er omhoog om begrotingstekort op te lossen” Nathalie De Bisschop Jan De Meulemeester Kurt Wattez

17 november 2018

19u26

Bron: VTM NIEUWS 0 Het begrotingstekort in ons land kan meteen opgelost worden als in Brussel en Wallonië meer mensen aan de slag gaan. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Met deze communautaire prik richting Franstalig België probeert Van Overtveldt de kritiek te counteren dat hij en de N-VA het tekort niet hebben weggewerkt.

De federale regering beloofde bij haar start het begrotingstekort weg te werken. Dat is niet gelukt. Het tekort wordt voor volgend jaar geraamd tussen de vier en de acht miljard euro. Dat komt overeen met 2.000 euro per werkende Belg. Volgens de financiënminister ligt de oorzaak van het tekort bij te veel werklozen in Wallonië en Brussel.

“Mijn conclusie na vier jaar is dat de sleutel tot een structureel begrotingsevenwicht in dit land ligt op het niveau van de tewerkstelling”, zegt Van Overtveldt aan VTM NIEUWS. “Vooral in Brussel en Wallonië ligt de tewerkstellingsgraad te laag. Die moet dringend omhoog.”

Voor de minister is het dus simpel: de nog openstaande vacatures moeten ingevuld worden om het begrotingstekort op te lossen. “We hebben nog 150.000 vacatures, die moeten we proberen invullen. Dan is het begrotingstekort ook meteen opgelost.”