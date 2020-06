Financiële waakhond meldt toename van consumentenklachten TTR

22 juni 2020

17u30

Bron: Belga 0 De Financial Services and Markets Authority (FSMA) heeft vorig jaar weer een vijfde meer meldingen gekregen van consumenten over diverse financiële onderwerpen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de financiële waakhond.

Op het meldpunt van de FSMA kunnen consumenten terecht met vragen, klachten en suggesties. In 2019 kwamen er zo 2.456 meldingen binnen, 19 procent meer dan in 2018 (2.066). De helft van de meldingen (1.227) ging over fraude en onregelmatige aanbiedingen van financiële producten en diensten, zoals piramidespelen, valse tradingplatformen, binaire opties en cryptomunten.

Daarnaast kwamen ook veel meldingen binnen over pensioenen (339). Consumenten hadden vooral vragen en klachten over de uitbetaling van hun aanvullend pensioen en over de pensioengegevens die ze kunnen raadplegen op mypension.be. In verband met beleggingen tekende de FSMA 202 meldingen op.



Bij mogelijk ernstige inbreuken kan het directiecomité van de FSMA een onderzoek bevelen. In 2019 werden zo achttien nieuwe dossiers opgestart. Daarvan ging de meerderheid (11) over financiële markten en marktmisbruik. Na afronding van een onderzoek kan het directiecomité bijkomende onderzoeksdaden vragen, het dossier overmaken aan het sanctiecomité, een minnelijke schikking aanvaarden of het dossier klasseren.

Zo werd er vorig jaar in twaalf dossiers een minnelijke schikking aanvaard. Die waren alles samen goed voor 2,25 miljoen euro.

De FSMA liet daarnaast in 2019 ook 415 financiële tussenpersonen schrappen, omdat ze de inschrijvingsvoorwaarden niet naleefden. Slechts in zeven gevallen ging het om tussenpersonen die ongeschikt of professioneel onbetrouwbaar waren.