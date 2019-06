Financiële waakhond maakt komaf met plezierreisjes verzekeringsmakelaars ttr

21 juni 2019

13u32

Bron: belga 0 binnenland Verzekeraars mogen makelaars niet langer plezierreisjes cadeau doen onder het mom van vorming. Daarover is een nieuwe gedragscode opgesteld na een reeks inspecties van de financiële waakhond FSMA. Dat meldt die laatste bij de presentatie van zijn jaarverslag.

Tijdens een inspectieronde had de FSMA vastgesteld dat verzekeraars bepaalde tussenpersonen, voornamelijk makelaars, op "vorming" stuurden. Maar die opleidingen bleken eigenlijk plezierreisjes te zijn, waarbij de partner soms ook mee mocht. "Als het plezier belangrijker is dan de vorming, stelt er zich een probleem", zegt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

Specifiek ging het om belangenconflicten bij makelaars die tak23-verzekeringen aan consumenten verkochten. De FSMA stelde vast dat de reizen een prikkel kunnen zijn voor tussenpersonen om bepaalde producten te pushen bij klanten, los van hun profiel en noden. "We vonden het daarom opportuun om de praktijk aan banden te leggen", aldus Servais. "En we hebben daarbij geen weerstand gevoeld. De beroepsverenigingen hebben dus begrepen dat er een andere aanpak nodig is."

Alle beroepsverenigingen in de verzekeringssector schreven samen een nieuwe gedragscode, die inmiddels ook al in een koninklijk besluit is gegoten. Daarin staat onder meer dat opleidingen maximaal drie dagen en twee nachten mogen duren, reistijd inbegrepen. Ze moeten op het Europese continent plaatsvinden en de deelname mag niet gekoppeld zijn aan bepaalde tegenprestaties die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict.