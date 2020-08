Financiële sanctie dreigt voor te trage labo's jv

14 augustus 2020

08u52

Bron: belga 0 De overheid voert de druk op bij de laboratoria die coronatests uitvoeren. Sinds kort wordt publiek gemaakt hoe snel een bevestigde besmetting wordt doorgegeven aan de contacttracers.

Laboratoria die te traag gegevens doorspelen, riskeren sancties. Een positief testresultaat moet binnen het uur in de databank van Sciensano belanden, verwacht de overheid. De meeste labo's doen het nu al goed, maar sommige komen niet in de buurt van die verwachting of rapporteren te vaak onvolledige data. Dat schrijft De Morgen.

Snelheid is een van de cruciale bouwstenen van een effectieve contacttracing. Hoe later een nieuwe besmetting gelokaliseerd wordt, hoe groter de kans dat de persoon in kwestie het virus intussen zelf heeft doorgegeven aan anderen. Niet alleen de contacttracers moeten vaart maken, ook de laboratoria die afgenomen teststalen analyseren. Pas wanneer zij een positief testresultaat geregistreerd hebben in de databank van Sciensano, kunnen de contacttracers aan het werk.

Het Interfederaal Comité Testing & Tracing, dat de contactopsporing in goede banen leidt, stelt vast dat de gegevensstroom vanuit de labo's nog steeds te wensen overlaat. De voorbije weken kregen de laboratoria daarover al persoonlijke feedback. Er werd ook gedreigd dat laboratoria die het niet goed doen, geen terugbetalingen van hun werk meer zouden krijgen van het Riziv.

Om de laboratoria nog een duwtje in de rug te geven, wordt sinds kort online gepubliceerd hoe snel testresultaten worden doorgespeeld. "Zo kan iedereen zien welke labs het goed doen", zegt Frank Robben, verantwoordelijk voor digitale architectuur van de contacttracing. "Huisartsen zien nu ook welke service ze kunnen verwachten bij een lab", aldus Robben. Als huisartsen kiezen om hun tests elders te laten analyseren, droogt dus een inkomstenbron van het lab op.