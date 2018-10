Financieel directeur Tubeke lichtte gemeente vermoedelijk voor 85.000 euro op en paste daarna zelfde fraudesysteem toe in Binche Redactie

05 oktober 2018

18u35

Bron: belga 0 Burgemeester van Tubeke Michel Januth heeft gechoqueerd en verbaasd gereageerd op de vermoedens van oplichting in 2017 door de financieel directeur van de gemeente, Philippe Passelecq. Die bekleedde die job sinds april 2015 en nam in april dit jaar ontslag om persoonlijke redenen. Hij ging in dezelfde functie aan de slag in de stad Binche, waar hij tegen de lamp liet met dezelfde fraude. Januth wijst erop dat niemand opmerkingen had over de directeur. Vermoedelijk kon hij in Tubeke 85.000 euro verduisteren.



"Het voltallige schepencollege is zeer verbaasd, gechoqueerd en heeft het gevoel bedrogen te zijn. We hadden vertrouwen in hem. Sinds zijn aantreden in april 2015 waren we tevreden over zijn werk. Hij had boordtabellen uitgewerkt voor de boekhouding, we hadden geen opmerkingen over zijn functioneren. In april 2018 is hij vertrokken naar Binche omdat hij zei dichter bij thuis te willen werken. We hebben gemerkt dat hij precies hetzelfde, complexe mechanisme had opgezet in Binche als bij ons. Toen het daar ontdekt werd, is hij ontslagen", lichtte burgemeester Januth toe.

Het fraudemechanisme bestond eruit dat geld van de gemeenterekeningen overgeschreven werd op andere rekeningen om uiteindelijk te belanden bij een reisagentschap, waarvan de financieel directeur gerant was. De man werd vandaag uitgenodigd om op de gemeente meer uitleg te komen geven, maar hij stuurde een ziekenbriefje. Ook zijn raadsheer kwam niet opdagen. De gemeente heeft het parket ingelicht.