Filterblokkades in Wallonië, grenspost van Hensies geblokkeerd richting België TT

25 november 2018

16u58

Bron: Belga 0 ‘Gele hesjes’ blijven ook deze namiddag blokkades en filterblokkades opzetten op verscheidene verkeersassen in Wallonië. Om 13.30 uur telde de federale politie acties op zeven plaatsen, waaronder de grenspost van Hensies (E19 Valenciennes-Bergen), die in de richting van België volledig geblokkeerd is.

Volgens de federale politie is een dertigtal Franse betogers aanwezig aan deze grenspost. In de richting van Frankrijk hebben ze een filterblokkade opgezet.

De zes andere filterblokkades staan in de provincies Luxemburg (3), Luik (2) en Henegouwen (1), met name op de N4 Namen-Bastenaken aan de Total-rotonde in Aye, op de N63 aan de rotonde van Wex in Marche-en-Famenne, op de N89 aan het verkeersknooppunt met de E411 in Libramont, op de N671 ter hoogte van de afrit van de E40 in Herstal, op de E25 Luik-Maastricht, waar de blokkades slechts enkele minuten duren, en op de N55 Le Roeulx-Binche aan het tankstation Q8.

Afgelopen nacht werden in Charleroi zware vernielingen aangericht. Volgens de gouverneur van Henegouwen waren de vandalen amokmakers die zich tussen de 'echte' gele hesjes hadden gemengd. Hij kondigde voor vanavond een nog grotere politiemacht aan om snel te kunnen ingrijpen.

Ook in Parijs vonden er rellen plaats.