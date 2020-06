Filosoof Maarten Boudry niet mals voor De Block nadat ze beslissing over mondmaskers verdedigt: “Ze moet opstappen” LH

26 juni 2020

14u20

Bron: Twitter 50 Filosoof Maarten Boudry is in een reeks tweets fel van leer getrokken tegen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nadat ze de beslissing van de regering om mondmaskers niet te verplichten in winkels verdedigde. Boudry schrijft zelfs dat De Block moet opstappen.



Het regent kritiek nu de regering het advies van virologen om mondmaskers te verplichten bij het winkelen in de wind slaat. Maar minister van De Block bijt van zich af. “Er was geen echt onderbouwde wetenschappelijke uitleg om het te verplichten. En je moet er ook geen symbool van maken”, zegt De Block in onze krant.

“Onvoorstelbaar. Zelfs nu al onze medische experts het (eindelijk) eens zijn over het nut van maskers in publieke ruimte, blijft Maggie De Block volharden in haar onzin over ‘vals gevoel van veiligheid’, waar geen spat bewijs voor is. Ze moet opstappen", begint Boudry zijn twitterdraadje.

Nut van mondmaskers

Volgens Boudry is er “overvloedig bewijs voor het nut van mondmaskers in publieke ruimte”. “Er is daarentegen GEEN bewijs voor effect van risicocompensatie (‘vals gevoel van veiligheid’).” De wetenschapsfilosoof verwijst naar een artikel in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) waarin onderzoekers schreven dat het dragen van mondkapjes “de meest effectieve manier” is “om virusoverdracht tussen mensen te voorkomen”.

Boudry hamert er ook op dat De Block als minister van Volksgezondheid “één van de allerlaatsten” was “die bleef volhouden dat Covid-19 maar een ‘mild griepje’ was, zoals nog op 5 maart in de Kamer”, toen Italië op de exponentiële curve zat met 107 doden en 3.000 besmettingen. “Het was dezelfde De Block die op 3 maart nog stond op te scheppen in dezelfde Kamer dat ze de enige koelbloedige en rationele persoon was te midden van een bende dramaqueens en alarmisten.”

De combinatie van incompetentie en zelfoverschatting is gewoon niet meer om aan te zien. Hou de eer aan uzelf Filosoof Maarten Boudry

Daarbij verwijst hij naar Marc Wathelet, expert gespecialiseerd in coronavirussen, die het verwijt kreeg een “dramaqueen” te zijn. “Wathelet kreeg gelijk. Ooit excuses gehoord?”, aldus Boudry nog. “De combinatie van incompetentie en zelfoverschatting is gewoon niet meer om aan te zien. Hou de eer aan uzelf”, besluit Boudry.

