Filmpjes van feestende sp.a-voorzitter Conner Rousseau opgedoken Bruno Struys

26 juli 2020

13u49

Bron: De Morgen 432 Enkele filmpjes van een feestende sp.a-voorzitter Conner Rousseau zorgen voor ophef op sociale media, omdat hij op de beelden de coronamaatregelen zou schenden. Rousseau bevestigt dat het gaat om het huwelijksfeest van zijn broer in Frankrijk. “Volledig volgens de coronaregels georganiseerd.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op sociale media zijn beelden opgedoken van Conner Rousseau die zingt en danst op een feest met dj. Achter de dj-tafel staat tv-presentator Kobe Ilsen, aan de micro stelt Viktor Verhulst de sp.a-voorzitter voor, die meezingt met een Samson & Gert-lied. Ook een tweede video dook op, waarop Rousseau te zien is, dansend op een yacht.

Het rechtse satirische blad ‘t Scheldt publiceerde enkele artikels over de filmpjes, suggererend dat de feestvierders de coronaregels niet respecteerden. Politiek commentator Rik Van Cauwelaert stelt op Twitter dat Rousseau “met een communicatieprobleem zit. Zijn adviseurs hebben niet goed opgelet.”

De Morgen kon Rousseau voorlopig enkel via sms bereiken. Volgens hem zijn de beelden vorige week gemaakt, in Frankrijk, op “een trouwfeest van mijn broer, in open lucht en volledig volgens de coronaregels georganiseerd”. Boven de dj-installatie is een plafond te zien, maar volgens Rousseau is dat “een klein zeil van een stretchtent boven de dj-booth, outdoor dus”. De sp.a-voorzitter sprak eerder in Vlaamse media over het huwelijksfeest van zijn broer, in de week van 6 juli, omdat dat de agenda van de regeringsonderhandelingen bemoeilijkte.

Binnen of buiten, ook met de meest recente versoepelingen zou het in België op dat moment nog altijd verboden zijn om te dansen op trouwfeesten. Op een huwelijksfeest was enkel de openingsdans van het pas getrouwde koppel toegelaten. In Frankrijk geldt de regel dat ook op trouwfeesten de sociale afstand van 1 meter (de Franse norm, red.) bewaard dient te blijven en dat maximaal dertig personen aanwezig mogen zijn.

Vrees dat de heer Conner Rousseau met een communicatieprobleem zit. Zijn advizeurs hebben niet goed opgelet. https://t.co/bgOlu9rOhs Van Cauwelaert(@ cauwelaert) link