Filmpje van "gewapende man" veroorzaakt ophef in Ninove KBD

26 juni 2018

14u44 0 In Ninove is er paniek ontstaan door twee mannen die in de Vuurkruisenstraat aan het wandelen zijn en waarvan gezegd wordt dat er een van de twee een wapen draagt. Een filmpje circuleert op sociale media.

De man zag de personen van op zijn appartement en begon meteen te filmen en plaatste de beelden online. Philippe De Cock, korpschef van Ninove reageert echter stevig en zegt dat er geen reden tot paniek nodig is en dat het waarschijnlijk niet om een wapen gaat.

“De man in kwestie had beter meteen naar 101 gebeld. De stad Ninove heeft geïnvesteerd in camera’s die live beelden kunnen bekijken en goed inzoomen, waardoor we de personen in kwestie binnen de vijf minuten hadden kunnen tegenhouden en ondervragen”, aldus De Cock. “Nu is dit echter niet gebeurd en is de kans volledig gemist. Ik wil bij deze daarom nog eens benadrukken aan alle bewoners om eerst naar ons te bellen, en dan was deze paniek gewoon vermeden”, klinkt het.

De politie zal de feiten nog onderzoeken.