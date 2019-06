Filmmaker moest aftermovie Vestiville draaien, maar die ziet er nu helemaal anders uit ttr

29 juni 2019

13u17 16

De Belgische filmmaker Cyprien Delire heeft een aftermovie van Vestiville gedraaid. Het resultaat is helemaal anders dan verwacht. Geen opzwepende muziek, zwoele danspasjes en blije gezichten, maar wel teleurgestelde en boze festivalgangers. Het driedaagse festival werd gisteren om 17 uur door burgemeester Bob Nijs afgelast. Het publiek, dat uren voor gesloten deuren stond te wachten, reageerde verontwaardigd. “Ze zouden rond 16 uur starten. Het is nu 18.30 uur. Niets. Geen A$AP Rocky, geen Migos, geen Future, geen Cardi B. Ze namen gewoon ons geld”, klinkt het in de aftermovie van Delire. “We kochten een VIP-pakket. En nu... We hebben niets. Het is hier leeg”. Drie mensen van de Vestiville-organisatie in Lommel werden gisterenavond opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen.