Filip Dewinter voorlopig nieuwe voorzitter van Vlaams Parlement LH ADN

11 juli 2019

15u14

Bron: Belga 206 Door het ontslag van Kris Van Dijck (N-VA) wordt eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) de facto voorzitter van het Vlaams Parlement.

De opvolging is tijdelijk. Het ambt van Vlaams Parlementsvoorzitter komt nog altijd toe aan de N-VA. Het is aan N-VA om binnenkort een nieuwe kandidaat aan te duiden.

“Snel schakelen”

Groen-fractieleider Björn Rzoska wil het voorzitterschap van Dewinter in ieder geval zo snel mogelijk in de kiem smoren. “Het parlement moet nu snel schakelen”, vindt hij.



De Groen-fractieleider dringt aan op een Uitgebreid Bureau, “wat mij betreft morgenvroeg al”, waar de N-VA als grootste fractie een nieuwe voorzitter kan aandragen. Het is aan de voorzitter - Dewinter dus - om zo’n Uitgebreid Bureau bijeen te roepen. “Maar als we daar met een aantal collega’s op aandringen kan ook een ‘tijdelijke tijdelijke’ voorzitter dat signaal niet negeren”, zegt Rzoska.

Dewinter roept morgen bureau samen

Dewinter zelf vindt het naar eigen zeggen “oneervol” dat hij door het ontslag van Van Dijck nu prompt voorzitter wordt. “Ik zat hier niet op te wachten en was liever op een andere manier voorzitter geworden”, zegt de Vlaams Belanger in een reactie aan Belga.

Blijf ik aan als voorzitter tot er een nieuwe regering is, of vinden de andere partijen dat er een nieuwe voorzitter ad interim moet komen? Filip Dewinter

De Vlaams Belanger kondigt aan dat hij morgenvoormiddag inderdaad het bureau van het parlement zal samenroepen, om zich te beraden over wat er nu verder moet gebeuren. “Blijf ik aan als voorzitter tot er een nieuwe regering is, of vinden de andere partijen dat er een nieuwe voorzitter ad interim moet komen?”, aldus Dewinter, die benadrukt dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt.

“Privézaak”

Hij zegt verder dat hij het reglement nog niet heeft nagekeken over de zaak en dat ook de diensten nagaan wat er precies kan en moet gebeuren. In principe schuift Dewinter als eerste ondervoorzitter van het parlement helemaal door na het ontslag van Van Dijck. Dewinter krijgt daarbij alle bevoegdheden van een parlementsvoorzitter.

Over de feiten zelf, wil hij niets kwijt. “Dat is een privézaak. Maar als er politieke uitlopers zijn met fraude, is dat natuurlijk een ander paar mouwen”. Dewinter benadrukt echter dat Van Dijck het voordeel van de twijfel geniet en het recht op verdediging heeft. “Dit werpt geen goed licht op de politiek. Een diepgaand onderzoek zal zeer nuttig zijn”, besluit hij.