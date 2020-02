Filip Dewinter tweet anti-islam post, maar vergist zich van symbool Redactie

06 februari 2020

08u43 0 Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft op Twitter een anti-islam bericht gepost met een schromelijke vergissing in. Columniste Yasmien Naciri wees hem daar fijntjes op.

Dewinter zag een parallel tussen het coronavirus en de islamitische godsdienst. “Zet de islam in quarantaine”, klonk het strijdvaardig in zijn tweet. Hij zette er een afbeelding bij van een mondmaskertje met een symbool op waarin hij heel waarschijnlijk iets anders zag dan wat het in het echt betekent.

“Zo verblind door zijn haat dat hij niet eens doorheeft dat dat geen Arabisch is en de afbeelding een heilige lettergreep is in Dharmische religies. Kosmisch bewustzijn”, leerde Yasmien Naciri hem op Twitter.

De Vlaams Belang-politicus had het Omkar-teken gepost, wat de mantra Om voorstelt, de basis van vele andere mantra’s. Het symbool staat voor de beleving van het oneindige, het kosmisch bewustzijn.

“Om shanti, jongen”, voegde Naciri er nog aan toe. Of : ik wens u heilige vrede.

