Filip Dewinter op bezoek bij een barbier: “Vertrouw jij een Marokkaan die achter u staat met een scheermes?” ADN

01 oktober 2018

22u52

Bron: Radio 2 2 De lijsttrekker van het extreemrechtse Vlaams Belang in de kappersstoel bij een Marokkaanse barbier. De verkiezingen naderen met rasse schreden, laat dat duidelijk zijn. “Vertrouw jij een Marokkaan die achter je staat met een scheermes?”, vraagt barbier Driss Abdellaoui aan Filip Dewinter, voor die plaatsneemt in de kappersstoel. “Jij hebt het mes in de hand en ik ben het willoze slachtoffer wat dat betreft", lacht die.

Barbier Driss laat zich niet uit het lood slaan. “Hij is welkom bij mij", zegt hij aan Radio 2. "Ik zal hem goed verzorgen.”

Terwijl hij Dewinter klaarmaakt voor de scheerbeurt, praten de twee over wat de plannen zouden zijn als de Vlaams Belanger burgemeester van Antwerpen zou worden. “Het eerste wat ik zou doen, is de migratiekraan dichtdraaien”, laat Dewinter verstaan. En dan komt het scheermes. “Ik leg mijn lot in zijn handen, ik voel me figuurlijk een beetje zoals een schaap dat mogelijk ritueel geslacht wordt”, aldus Dewinter. "Maar dat is een grapje natuurlijk."



Gladgeschoren kan hij weer naar huis. Of hij geen baardje overweegt? “Zie je mij al lopen met een lange baard? Dan denken ze dat ik een radicale moslim geworden ben.” Tot slot worden de poriën en ook de discussie afgesloten.

