Filip Dewinter en Anke Van dermeersch onder vuur na China-bezoek

09 maart 2018

12u11

Bron: Belga 0 Vlaams Belangers Filip Dewinter en Anke Van dermeersch krijgen de wind van voren van senaatsvoorzitter Christine Defraigne (MR) na een bezoek aan China eind november. Ze woonden er de uitreiking bij van de 'Chevalier Medal for Oriental Art' als senator, terwijl de Senaat niets te maken heeft met de betrokken prijs. Die is gelinkt aan een stichting uit Antwerpen.

Bovendien is Dewinter niet langer senator, maar wel Kamerlid. Defraigne herinnerde hem er in een brief aan dat het publiekelijk claimen van een titel die hij niet heeft, een strafrechtelijke inbreuk is, schrijft La Libre Belgique. In de brief aan de twee verkozenen beriep Defraigne zich ook op de deontologische code van de Senaat. "Artikel 3 bepaalt dat leden van de Senaat hun titel alleen kunnen gebruiken voor activiteiten die verband houden met de uitoefening van hun mandaat."

La Libre noemt het incident in het geval van Van dermeersch verrassend, omdat ze zich enkele jaren geleden nog uitsprak voor de afschaffing van de Senaat. Ze zei toen dat "het tweekamerstelsel geen steek houdt".