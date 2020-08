Exclusief voor abonnees

Filip Cauwelier is ‘slechtnieuwsbrenger’ bij de Gentse politie: “Nog elke keer als ik aanbel, ben ik zenuwachtig”

Bieke Cornillie

23 augustus 2020

18u11

0

Vorig jaar stonden hij en zijn collega’s 300 keer bij mensen aan de deur om hen te vertellen dat een geliefde overleden is. Filip Cauwelier (45) is als slachtofferbejegenaar bij de Gentse politie professioneel ‘slechtnieuwsbrenger’ en schreef daar een boek over. “Ik ben nog elke keer nerveus als ik op een bel druk.”