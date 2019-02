Filezwaarte op Vlaamse snelwegen in 2018 gedaald ten opzichte van recordjaar 2017 TT

06 februari 2019

10u24

Bron: Belga 0 De filezwaarte, de combinatie van filelengte en fileduur, is vorig jaar op de Vlaamse snelwegen afgenomen ten opzichte van het uitzonderlijke recordjaar 2017. Dat blijkt uit cijfers op de website van het Vlaams Verkeerscentrum. De ochtendspits was vorig jaar gemiddeld wat lichter, de avondspits bleef op eenzelfde niveau. De reden voor de afname zijn wellicht de drogere weersomstandigheden in 2018.

"In 2018 merken we een correctie van een uitzonderlijk 2017", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. "We bevinden ons nu weer op het niveau van 2016, dat sowieso ook een zeer druk jaar was. We kunnen dus zeker niet zeggen dat 2018 een rustig jaar was.”

De gemiddelde filezwaarte bedroeg vorig jaar 552,27 kilometer-uur, licht onder het niveau van 2017 met 568,44. In het eerste deel van de dag, tussen middernacht en ‘s middags, ging het om 227,48 km-uur vergeleken met 242,90 een jaar eerder, in het tweede deel van de dag was er ongeveer een status quo met 324,80 km-uur tegenover 325,54 km-uur.