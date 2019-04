Files kosten gemiddeld Belgisch gezin al 1.151 euro per jaar SPK

04 april 2019

09u40 0 De enorme files op onze wegen kosten een gemiddeld Belgisch gezin van drie nu al zeker 1.151 euro, per jaar. In totaal bedraagt de economische schade voor ons land minstens 4,35 miljard euro. Dat blijkt uit een nieuwe analyse op basis van OESO-rapporten door Realty, organisator van de grootste vastgoedbeurs in België.

We hebben vorig jaar op onze Belgische wegen samen meer dan 1 miljoen uur bumper aan bumper gereden. Een record. Naast een pak frustratie geeft dat ook een niet te onderschatten economische schade. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schat de kosten van de verkeersopstoppingen op 1 à 2 procent van ons bruto binnenlands product (bbp). De meest voorzichtige inschatting gaat dus uit van een impact van 4,35 miljard euro of 383,7 euro pér inwoner op jaarbasis. Een gemiddeld Belgisch gezin - ouders met één kind - betaalt zo 1.151,1 euro aan onder meer vervroegde slijtage van de wagen, extra tankkosten en verloren (werk)tijd. Maar ook de schade aan het wegennet, waaronder sluiproutes, en de milieukosten dienen mee in de rekening te worden opgenomen.

Wereldwijd werken bedrijven en overheden hard aan alternatieve mobiliteitsvormen om de dagelijkse verkeersinfarcten op te lossen. Die zullen steeds vaker onze woonkeuze beïnvloeden. Daarom onderzoeken Realty en de gerenommeerde professor Urbanisatie Alexander D’Hooghe (MIT) met een nieuwe studie welke van deze innovatieve oplossingen het meeste potentieel hebben om het Belgische systeem te veranderen.