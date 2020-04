Files in maart met meer dan een derde gedaald, ook minder ongevallen ADN

20 april 2020

11u53

Bron: Belga 2 De langste file op een gemiddelde werkdag in maart is met meer dan een derde gedaald tegenover dezelfde maand vorig jaar. Ook is de afstand die voertuigen samen in maart hebben afgelegd met meer dan een kwart naar beneden gedoken tegenover 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum, die maandag werden vrijgegeven. De oorzaak is duidelijk: door de coronacrisis is er veel minder verkeer.

De langste file gemeten op een gemiddelde werkdag daalde van 148,16 kilometer in maart 2019 naar 88,35 kilometer in maart 2020. In de hele maand maart stonden voertuigen zo ongeveer de helft minder uren in de file.

Tijdverlies

Samen verloren niet-vrachtwagens door het fileverkeer 25.383 uren in maart 2020 tegenover 51.554 uren per dag in maart een jaar eerder. Voor vrachtwagens ging dat voor dezelfde periode van 12.810 naar 7.863 uren. De afstand die voertuigen samen gemiddeld per dag afleggen op het Vlaamse wegennet dook ook met meer dan een kwart naar beneden, van 65.942.744 kilometer in maart vorig jaar naar 46.553.416 kilometer in maart 2020.

Minder ongevallen

Aldus waren de wegen ook beduidend minder druk, zo blijkt uit de cijfers. Op school- en werkdagen in februari werd de verzadigingsdrempel op 20,58 procent van de wegen overschreden. Dat viel terug naar 2,81 procent in maart. Vorig jaar bedroeg dat verzadigingscijfer voor maart nog 23,75 procent. Voordeel is dat hiermee ook het aantal ongevallen is gedaald. Gemiddeld waren er per werkdag in maart 2019 17,29 ongevallen, dit jaar waren dat er gemiddeld 12,82 in maart.

Batterijproblemen

Mobiliteitsclub VAB merkte door de coronamaatregelen eerder een sterke stijging van het aantal batterijproblemen. Die worden veroorzaakt door langere stilstand, korte verplaatsingen en koude nachten. Belgen die batterijproblemen hebben of pech willen voorkomen, krijgen de raad hun wagen zowat 15 minuten stationair te laten draaien aan een iets hoger toerental (1.500 toeren/minuut) zonder stroomverbruikers aan.

Lees ook: Halvering autoverkeer maar toch geen gezondere lucht: “Veel fijn stof door mest boeren en mooie weer” (+)