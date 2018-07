Files blijven toenemen: in Wemmel en Kennedytunnel staat verkeer bijna op elk moment van de dag stil Redactie

18 juli 2018

08u30

Bron: VRT 0 Na een stagnatie vorig jaar, is de filedruk in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de VRT en Touring Mobilis. Opvallend is dat we ook steeds vaker buiten de spitsuren in de file staan.

Tijdens de eerste helft van 2018 stond er ruim 848 uur lang meer dan honderd kilometer file op Belgische wegen. Dat is een toename met 22 procent in vergelijking met vorig jaar. Als er gekeken wordt naar een totale filelengte van meer dan 300 kilometer, gaat het zelfs bijna om een verdubbeling: van 24,2 uur naar 46,6 uur.

Redenen daarvoor zijn onder andere de natte mei-maand, het mooie weer in juni waardoor veel mensen richting kust trokken, en de wegenwerken die op veel plaatsen gestart zijn. De langste file was er dit jaar op vrijdag 2 maart. Tijdens de avondspits stond er als gevolg van de ijzel en sneeuw toen 590 kilometer file in heel het land.

Ook tijdens daluren

Maar de files blijven niet beperkt tot de spitsuren. De ochtend- en avondspits duren steeds langer, en we staan ook vaker stil in de daluren. Het aantal uur dat er buiten de spits in totaal honderd kilometer of meer file stond, nam explosief toe: van 86,2 naar 188,4 uur. Volgens Hajo Beeckman, verkeersexpert bij de VRT, komt dat omdat mensen, om de file te vermijden, vaak op andere tijdstippen naar hun werk vertrekken.

Op twee locaties staat het verkeer zelfs bijna de hele dag stil: het knooppunt Wemmel op de Brusselse ring en de Kennedytunnel richting Nederland op de Antwerpse ring.