Fileleed kostte Antwerpse bedrijven vorig jaar 150 miljoen euro ib

04u55

Bron: Belga 0 De Freine File aan de Antwerpse ring. De files de Antwerpse bedrijven jaarlijks zo'n 150 miljoen euro. (Archieffoto.) De economische schade door het fileleed in en rond Antwerpen bedroeg vorig jaar 150 miljoen euro, terwijl het voor Brussel om 105 miljoen euro ging. Dat blijkt uit berekeningen van minister van Economie Kris Peeters (CD&V), zo staat vandaag in De Tijd en L'Echo. Hij kreeg daarvoor input van verschillende werkgeversorganisaties.

De werkgeversorganisaties gaan ervan uit dat een verloren uur in de file ongeveer 11,72 euro waard is. Gemiddeld verliest elke automobilist in Brussel elk jaar 80 uur door in de file te staan en de gemiddelde tijd in de file stijgt jaar na jaar. De werkgeversorganisaties wijzen erop dat het door de mobiliteitsimpasse steeds moeilijker wordt voor bedrijven om te rekruteren in Brussel.

Betere stedelijke mobiliteit

Peeters vreest dat het fileleed de economische aantrekkingskracht aantast en pleit voor een betere stedelijke mobiliteit en wil op alle beleidsniveaus oplossingen zoeken. De CD&V-vicepremier herinnert aan het wetsontwerp voor het mobiliteitsbudget, dat de impact van de bedrijfswagens moet verminderen. Ook pleit hij voor de promotie van telewerk en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.