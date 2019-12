Filedruk in België voor het eerst gedaald SPS

Bron: Belga 2 Ondanks de natte weersomstandigheden is het aantal uren file op het Belgische wegennet in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de filebarometer van verkeersinformatiedienst Be-Mobile. We stonden minder uren in de file tijdens de ochtend- en avondspits, maar ook op uitzonderlijke dagen met slechte weersomstandigheden waren de files minder zwaar dan vorig jaar. De filedruk blijft echter wel hoger dan die in 2017 en voorgaande jaren.

Het aantal uren file op het Belgische wegennet voor de structurele filedruk is voor het eerst sinds 2015 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Structurele filedruk bestaat uit filelengtes tussen de 100 km tot en 250 km lang en komt bijna dagelijks terug tijdens de ochtend- en avondspits als gevolg van woon-werkverkeer, verplaatsingen naar school en vrachtverkeer. Dit jaar stonden we zo 2.747 uren doorheen de dag in de file tegenover 2.964 uren vorig jaar. Eerdere jaren is dat echter wel steeds toegenomen.

Daarnaast is er ook nog de uitzonderlijke filedruk, die bestaat uit filelengtes groter dan 300 km. De oorzaken van die files zijn veelal gerelateerd aan het weer, maar ook door onvoorziene omstandigheden of op specifieke dagen zoals vakantie-uittochten kunnen deze filelengtes voorkomen. De ochtendspits op 1 oktober was het drukst met zo'n 477 km file, dat is heel wat minder dan vorig jaar. In 2018 stond er op 2 maart meer dan 590 km file door winterse neerslag.

In oktober 2019 viel er opvallend veel regen, tot 40 procent meer dan normaal. Bijgevolg stonden vier oktoberdagen in de top tien van zwaarste filedagen in België. Winterweer en regen veroorzaken bijna automatisch spitsen met 300 kilometer file of meer omdat mensen zich aanpassen aan de langere remafstand en het moeilijk zicht, maar ook omdat in deze omstandigheden meer ongevallen gebeuren, stelt Be-Mobile.