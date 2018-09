File richting kust door ongeval op E40 in Nevele HA

18 september 2018

11u04

Bron: Vlaams Verkeerscentrum 0 Dagjestoeristen die aan zee van het mooie weer willen genieten, moeten rekening houden met file richting de kust. Door een ladingverlies is op de E40 in Nevele (Oost-Vlaanderen) momenteel enkel de rechterrijstrook beschikbaar.

De wachttijden lopen op tot bijna een uur, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het is filerijden van Drongen tot Nevele. Wie van Antwerpen of Gent komt, wordt aangeraden om via de E34 te rijden.