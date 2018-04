File richting kust door defect voertuig op E34: "Vermijd de snelweg" Redactie

01 april 2018

15u33

Bron: Belga 1

Op de E34 in Maldegem richting Knokke heeft deze namiddag een voertuig motorpech gekregen. Dat gebeurde net aan werkzaamheden, waar er maar één rijstrook beschikbaar is. De weg richting kust is hierdoor helemaal versperd, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Er staat omstreeks 15 uur al twee kilometer file. Maar omdat het niet duidelijk is wanneer het voertuig kan worden weggesleept, wordt aangeraden om de E34 te vermijden. "Bestuurders kunnen bijvoorbeeld via Eeklo omrijden", klinkt het. Over lange afstand kan men best via de R4 rond Gent langs de E40 naar de kust rijden.