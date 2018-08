File op E40 richting kust door ongevallen met vrachtwagens in Aalter HA SVD

06 augustus 2018

08u26

Bron: Belga, eigen berichtgeving 18 In Aalter zijn vanochtend drie ongevallen met vrachtwagens gebeurd die verkeershinder veroorzaken op de E40 richting de kust. De weg is intussen weer vrijgemaakt, maar het is er nog filerijden.

Eén ongeval gebeurde op het rondpunt in Aalter bij de afslag E40 richting Gent. Een vrachtwagen reed er in op een personenwagen. Het bleef bij blikschade. Op de E40 richting de kust voor de oprit Aalter kwam het tot een aanrijding tussen een vrachtwagen en twee personenwagens.

Ook op de N44 in Aalter richting Maldegem gebeurde een botsing. Een vrachtwagen reed daar in op de betonblokken. De truck reed drie verlichtingspalen omver alvorens tot stilstand te komen. De chauffeur zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen, van een melkbedrijf, was gelukkig niet geladen. Door het ongeval was de uitrit Aalter van de E40 richting Oostende een tijdlang afgesloten.

Alle ongevallen zijn inmiddels afgehandeld, maar het is nog aanschuiven op de snelweg naar de kust.