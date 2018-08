File op E40 door ongeluk met bestelwagen

Didier Verbaere

08 augustus 2018

15u53

Bron: Eigen berichtgeving

Op de E40 in Wetteren ging omstreeks 15.15 uur een kleine Citroen Berlingo bestelwagen over de kop. De bestuurder reed in de richting van Brussel en belandde ter hoogte van Westrem om onbekende redenen op zijn dak.