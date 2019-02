File op E313 richting Hasselt door gekantelde truck in Massenhoven HA

22 februari 2019

19u00

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum 0 Een ongeval op de Pullebrug in Massenhoven veroorzaakt file op de E313 richting Hasselt. De snelweg is inmiddels weer vrijgemaakt, maar het is nog aanschuiven vanaf Wommelgem.

Kort na 18 uur kwamen een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing op de brug. De vrachtwagen kantelde, waarna de snelweg richting Hasselt een tijdlang volledig dichtging. “De vrachtwagen is gekanteld op de brug en moet getakeld worden, maar er is daar weinig ruimte”, zei woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Inmiddels is het voertuig getakeld en de snelweg weer vrijgegeven. Ook de oprit Massenhoven is opnieuw open. Het is evenwel nog aanschuiven vanaf Wommelgem.

#E313 De weg is vrij in Massenhoven → Hasselt. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link