File op E19 naar Brussel door ongeval met drie vrachtwagens bij Bergen HA

22 augustus 2018

17u52

Een ongeval met drie vrachtwagens veroorzaakt hinder op de E19 ter hoogte van Bergen. Het verkeer richting Brussel kan er maar over één rijstrook.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 14.40 uur. Er vielen twee lichtgewonden; de oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. Takeldiensten zijn in de weer om de snelweg opnieuw vrij te maken. Enkel de linkerrijstrook is momenteel vrij voor het verkeer, waardoor het in de richting van Brussel aanschuiven is.