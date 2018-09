File op E19 naar Brussel door ongeval in Edegem HA Marc De Roeck

20 september 2018

11u00

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, eigen berichtgeving 4 Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is deze voormiddag ter hoogte van het UZ Antwerpen een bestelwagen met aanhangwagen gekanteld. Er vielen geen gewonden, de verkeershinder is wel groot.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De weg is inmiddels weer vrijgemaakt, maar het is er nog steeds aanschuiven. Volgens de verkeersdienst van de VRT is er een wachttijd van ongeveer een halfuur vanaf de Craeybeckxtunnel. Het verkeer over de lange afstand neemt best de A12.

#E19 De weg is vrijgemaakt in UZA → Brussel. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link