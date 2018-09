File op Antwerpse Ring door wateroverlast

Nina Bernaerts

23 september 2018

15u30

Bron: Eigen berichtgeving

Op de Ring om Antwerpen is momenteel maar één rijvak open richting Nederland. De file zwelt ondertussen snel aan. Ook in de omgekeerde richting, richting Gent, is het filerijden door de wateroverlast. Daar is al één rijvak afgesloten. Het Verkeerscentrum raadt aan om via de Haven om te rijden.