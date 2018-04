File in beide richtingen na ongevallen op E40 in Erpe-Mere Koen Moreau

26 april 2018

20u17

Bron: eigen berichtgeving 2 Twee aanrijdingen hebben heel wat fileleed veroorzaakt op de E40. Zowel richting kust als richting Brussel staat file.

Twee kopstaartaanrijdingen op de E40 in Erpe-Mere veroorzaakten vanavond flink wat file. Omstreeks 18.30 uur botsten richting Brussel net voor de afrit twee voertuigen. Een rijstrook was versperd. Brandweer maakte de weg vrij. Toen dat bijna gebeurd was, gebeurde omstreeks 19.30 uur richting Oostende een gelijkaardig ongeval. Brandweer Lede ruimde hier de weg.

Niemand raakte zwaar gewond, maar de avondspits is door de ongevallen wel behoorlijk zwaar.