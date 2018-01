File door brandend voertuig op Brusselse buitenring

Bron: Belga

Op de Brusselse buitenring is het deze namiddag filerijden vanaf Grimbergen door een brandend voertuig ter hoogte van Strombeek-Bever. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De rijbaan was een tijdje afgesloten voor het verkeer, maar sinds iets na 14.00 uur is enkel nog de rechterrijstrook versperd.