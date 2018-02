Fikse strafvermindering voor moeder die tweeling probeerde te doden KAV

01 februari 2018

Kipling-erfgename Mireille Gram (51), die in 2015 haar beide dochters probeerde te vermoorden, heeft in beroep een fikse strafvermindering gekregen. Ze krijg vijf jaar cel, waarvan vier jaar effectief met voorwaarden. In eerste aanleg kreeg ze nog 14 jaar cel, een straf die het Openbaar Ministerie opnieuw gevorderd had.

Volgens het hof van beroep in Antwerpen had Gram geen aversie tegenover haar kinderen. Ze wilde uit het leven stappen met hen. Het hof hield ook rekening met relationele handicaps en haar leven met psychische problemen tot aan de feiten.

Het hof voegde er wel aan toe dat dit haar laatste kans is om met hulp van derden haar leven terug op te pikken.

