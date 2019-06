Fikse boetes voor bordeelhoudsters die 23 prostituees verplichtten als schijnzelfstandige te werken: “Ze deden vrij hun ding” KVDS

19 juni 2019

13u09

Bron: Belga 4 Binnenland De Brugse strafrechtbank heeft een 56-jarige Algerijnse uit Kortrijk veroordeeld tot een effectieve geldboete van 110.400 euro voor het opzetten van een systeem van schijnzelfstandigheid in twee bordelen. De andere zaakvoerster kreeg dezelfde boete, maar grotendeels met uitstel.

Bij routinecontroles stelde de politie vast dat Besame Mucho in Hulste en Penthouse in Kuurne vaak wisselende zaakvoersters had. Zo bleek op 16 februari 2016 een Roemeense prostituee als zelfstandige ingeschreven, terwijl ze in de praktijk geen enkele verantwoordelijkheid had binnen het bedrijf.

Geen keuze

"Uit de verhoren van de diensters blijkt dat ze geen keuze hadden, ze moesten zelfstandig worden van de uitbaatsters", aldus Jeroen Lorré van het arbeidsauditoraat.





De meisjes verdienden 50 euro per dag en een percentage op de daginkomsten en de drank. In totaal werkten 23 verschillende prostituees als schijnzelfstandige.

De advocaat van Michele B. (65) pleitte dat de Française niet bewust sjoemelde. "Men heeft zich verkeerd laten voorlichten door een boekhouder die de goedkoopste oplossing wenste voor te stellen", aldus meester Geert Vergauwe.

Voor Noura A. werd de vrijspraak gevraagd. Volgens de verdediging werkten de diensters immers alleen wanneer ze zelf wilden. "Ze deden vrij hun ding, want er was geen toezicht. Ze mochten ook klanten weigeren."

Uitstel

De rechter veroordeelde A. uiteindelijk tot een effectieve geldboete van 110.400 euro. Door eerdere veroordelingen gelinkt aan prostitutie kon de beklaagde immers geen straf met uitstel meer krijgen. Michele B. kreeg dezelfde boete, waarvan 22.080 euro effectief.