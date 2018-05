Fikse boetes voor aardappelverwerkend bedrijf voor jarenlange geur- en lawaaihinder LSI

14 mei 2018

09u56

Bron: Eigen berichtgeving 4 Aardapelverwerkend bedrijf Agristo uit Hulste is vandaag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een boete van 96.000 euro voor jarenlange geur- en lawaaihinder. Ook de 65-jarige stichter-oprichter Luc Raes en CEO Dirk Decoster kregen elk een boete van respectievelijk 12.000 en 4.000 euro. Aan drie buurgezinnen uit de Waterstraat moet het bedrijf elk 35.000 euro betalen.

Het openbaar ministerie verweet het niet alles in het werk te hebben gesteld om de jarenlange geurhinder rond het bedrijf te voorkomen of in te perken. Volgens de buren lapt Agristo al meer dan dertig jaar de regels aan de laars. Zij trokken ook naar de Raad van State om de huidige milieuvergunning voor Agristo te doen vernietigen. Volgens Agristo is 900.000 euro geïnvesteerd in milieumaatregelen en bestaan er voor de site in Hulste geen uitbreidingsplannen meer.