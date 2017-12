Fietsvergoeding snelle elektrische fietsen ook vrijgesteld van sociale bijdragen EB

18u44

Bron: Belga 2 Hollandse Hoogte De fietsvergoeding van werknemers die met een speed pedelec, of een snelle elektrische fiets, naar het werk rijden, wordt ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. De fiscale vrijstelling was in oktober al geregeld in het parlement.

"Experts voorspellen dat speed pedelecs de komende jaren een almaar grotere rol zullen gaan spelen in het woon-werkverkeer", zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh, die vorig jaar een wetsvoorstel hierrond indiende. "Maar de investeringskost is best groot. Daarom is de fietsvergoeding een belangrijke stap. De cirkel is nu rond".