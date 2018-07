Fietstocht loopt tragisch af in Diksmuide: vrouw (82) wil tractor laten passeren, maar wordt overreden Jelle Houwen

18 juli 2018

15u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op de Oude Zeedijk in het West-Vlaamse dorp Lampernisse, een deelgemeente van Diksmuide, is een fietsster rond 13.30 uur om het leven gekomen bij een bijzonder tragisch ongeval. Ze werd overreden door een tractor terwijl ze het landbouwvoertuig wilde laten passeren.

De vrouw van 82 uit Gentbrugge was met haar man en andere familieleden op fietstocht tijdens een daguitstap in de Westhoek. Ze reden op de smalle buitenwegen toen plots een zware tractor met mestkar uit de tegenovergestelde richting kwam. De fietsers besloten af te stappen en wachtten in de zachte berm, dat bestaat uit een smalle strook mulle zandgrond.

De tractor was de eerste fietsers al gepasseerd toen hij de vrouw naderde. Zij reed met een elektrische fiets en verloor mogelijk haar evenwicht toen de tractor net voorbijkwam. De tractorchauffeur remde nog, maar de vrouw werd overreden door het laatste wiel van de aalkar. Een MUG-arts kwam ter plaatse, maar kon de vrouw niet meer redden. Zij overleed ter plekke aan haar verwondingen.



De tractorchauffeur is in shock. Hij was met de aalkar uitgerukt om water op te halen. De Oude Zeedijk is afgesloten voor alle verkeer.