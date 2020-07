Fietsster valt zes meter in ravijn in Chaudfontaine, gelokaliseerd dankzij gps in horloge ADN

30 juli 2020

15u56

Bron: Belga 0 Een vrouw heeft donderdagvoormiddag met haar fiets een zware val van enkele meters gemaakt in een ravijn in Chaudfontaine. Dat meldt de brandweer van Luik, die geen informatie gaf over de toestand van het slachtoffer.

De vrouw verloor de controle over haar fiets rond 11.50 uur.

Ze werd teruggevonden in een ravijn, waarin ze zes meter diep was gevallen. Ze kon gelokaliseerd worden dankzij het gps in haar horloge. Een speciale interventiedienst van de brandweer van Luik kwam ter plaatse. Die had meer dan een uur tijd nodig om de vrouw te redden.



Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis in Luik.